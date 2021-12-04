الرئيس الفرنسي يصل السعودية في إطار جولته الخليجية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية قادما من قطر في إطار جولة خليجية قادته أيضا إلى الإمارات.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن ماكرون سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان مسائل إقليمية، منها البرنامج النووي الإيراني، وكذلك أزمة لبنان.

ويرافق ماكرون في جولته الخليجية، وفق مصادر في قصر الإليزيه، وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، وتركز الجولة على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك فضلا عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحث أمس مع الرئيس الفرنسي ماكرون، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.