حماس: 4 أسرى إسرائيليين لن يروا الشمس إلا في حالة واحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السبت، أنّ الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد تحرير "أسراها".

جاءت تصريحات هنية في كلمة أدلى بها خلال مؤتمر "رواد بيت المقدس" الثاني عشر، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال هنية إن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة لديها 4 أسرى إسرائيليين، مؤكدا: "الأسرى الأربعة لن يروا الشمس مطلقا حتى يتنعم أسرانا بشمس الحرية".

وأضاف أنّ قضية الأسرى في سجون إسرائيل في مقدمة أولويات وأجندة حركة "حماس" والمقاومة.

ووصف هنية الأسرى والشهداء بأنهم "ضحايا الاحتلال وإرهابه"، لكنه وصفهم بالأبطال لأنهم "تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم" دفاعا عن أرضهم.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية 4650 أسيرا في سجونها، بحسب إحصاءات "نادي الأسير" الفلسطيني.