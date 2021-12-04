إحالة عاملين في أربع مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية

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تابع محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

كما تابع عملية إنشاء حمام السباحة بنظام حق الانتفاع bot في مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، موجهًا بضرورة وضع لوحة توضيحية للمشروع تشمل ماكيت بصورة كاملة لنتيجة المتوقعة من حمام السباحة ونسبة الإنجاز بها.

وخلال الجولة، تبين غلق مراكز شباب كفر العمار والصفا وامياي، التابعين لإدارة شباب طوخ وغياب العاملين وكذلك تغيب العاملين عن مركز شباب العمار.

بينما تمت متابعة لجنة تلقي لقاح كورونا أثناء عملها داخل المركز، كما شملت المتابعة مركز شباب كفر النخلة بطوخ والذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه في ظل التزام العاملين.

وقرر وكيل الوزارة، إحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما شملت المتابعة زيارة لمركز شباب مدينة قها التابع لإدارة شباب طوخ، وشملت المتابعة صالة أفراح مفتوحة وحمام سباحة بنظام حق الانتفاع bot، مؤكدا أن نسبة إنجاز العمل في مركز شباب قها تصل إلى70 %.

وفي مركز شباب ترسا، تابع الصبروط عملية انشاء المبنى الإداري للمركز في مراحلة النهائية والذي يتم تسليمه من الشركة المنفذة في خلال شهر من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الصبروط، أن العمل بالمبنى الإداري يمر بشكل جاد وفعال، وتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 90%.