 مسلحون يقتلون 31 شخصًا على متن حافلة في مالي - بوابة الشروق
السبت 4 ديسمبر 2021 11:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

مسلحون يقتلون 31 شخصًا على متن حافلة في مالي

أحمد علاء
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:06 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:06 ص

قُتل 31 شخصًا في وسط مالي، إثر هجوم نفذه مسلحون على حافلة فى قرية سونجو تنقل ركابا كانوا متجهين إلى إحدى الأسواق المحلية .

ونقلت وسائل إعلام دولية عن السلطات المحلية فى بلدية بانكاس القريبة قولها إنّ هناك العديد من الجرحى والمفقودين إثر هذه العملية.

وتشهد مالي - الغارقة في نزاع متعدد الأوجه - مواجهات أو هجمات أو انفجار ألغام بشكل يومي، وذلك منذ 2012 مع ظهور مجموعات انفصالية في شمال البلاد.

ويقاتل الجنود الماليون، بدعم من قوات أجنبية، جماعات إرهابية مرتبطة بتنظم القاعدة وتنظيم داعش.

وتشهد البلاد كذلك هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليا للدفاع عن النفس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك