مسلحون يقتلون 31 شخصًا على متن حافلة في مالي

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قُتل 31 شخصًا في وسط مالي، إثر هجوم نفذه مسلحون على حافلة فى قرية سونجو تنقل ركابا كانوا متجهين إلى إحدى الأسواق المحلية .

ونقلت وسائل إعلام دولية عن السلطات المحلية فى بلدية بانكاس القريبة قولها إنّ هناك العديد من الجرحى والمفقودين إثر هذه العملية.

وتشهد مالي - الغارقة في نزاع متعدد الأوجه - مواجهات أو هجمات أو انفجار ألغام بشكل يومي، وذلك منذ 2012 مع ظهور مجموعات انفصالية في شمال البلاد.

ويقاتل الجنود الماليون، بدعم من قوات أجنبية، جماعات إرهابية مرتبطة بتنظم القاعدة وتنظيم داعش.

وتشهد البلاد كذلك هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليا للدفاع عن النفس.