أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تم حتى الآن إزالة ما يقرب من 22 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف بمساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وقال الوزير -في بيان اليوم السبت- إنه قد تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 11 قرار إزالة ردم بناحية الشوش بمركز سوهاج بمساحة 2800 متر مربع، وذلك بمعاونة الوحدة المحلية بمركز وشرطة سوهاج.

وأضاف أنه تم أيضا تنفيذ 60 قرار إزالة لمخالفات ردم على مساحة 32 ألف متر مربع بقرية الزاوية وقرية الميمون ومدينة الواسطى بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

وفي محافظة الدقهلية، تم تنفيذ 18 قرار إزالة بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة 710 أمتار مربعة، بالتنسيق مع قوات أمن ميت غمر، كما تم تنفيذ 27 قرار إزالة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بمساحة 2522 مترا مربعا، منها 4 قرارات ردم و 23 قرارا متنوعا.

كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة عبارة عن مبان بالبلوك ومونة الأسمنت على مساحة 774 مترا مسطحا بناحية دير ابوحنس بمركز ملوي بمحافظة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة.

وقد تم أيضا تنفيذ 42 قرار إزالة منها 25 قرارا لمبان مخالفة بمساحة 2259 مترا مربعا، و17 قرار ردم بمساحة 585 مترا مربعا بناحية الطامية وبني شقير وأم القصور بمركز منفلوط بأسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة ومجلس مدينة منفلوط.

وفي محافظة البحيرة، تم إزالة 51 مخالفة ردم بالمجرى المائي بمساحة 6505 أمتار مربعة، و48 مخالفة متنوعة بمساحة 3196 مترا مربعا بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود وكوم حمادة، وذلك بوجود قوات مديرية أمن البحيرة في جميع المراكز.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الري العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3452 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4455 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2433 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 10340 كيلومترا.

كما تم طرح أعمال تأهيل مساق بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساق بأطوال 34 كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال.