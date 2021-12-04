تقرير: توقعات بارتفاع حالات أوميكرون المرتبطة بحفل عيد الميلاد في أوسلو إلى 100

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أفادت قناة "إن آر كيه" النرويجية العامة بأن حالات سلالة أوميكرون من كوفيد- 19 في العاصمة النرويجية أوسلو المرتبطة بحفل نظمته إحدى الشركات بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) قد يرتفع ليصل إلى 100.

وقالت لينا فولد، رئيسة أحد الأقسام في المعهد النرويجي للصحة العامة، إن جميع من حضروا الفعالية التي نظمتها شركة إنتاج الطاقة المتجددة "سكاتيك ايه إس ايه" في 26 نوفمبر يخضعون للعلاج حاليا كما لو كانوا مصابين بالفيروس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجل المعهد أمس 19 حالة إصابة بسلالة أوميكرون في البلاد، من بينها 13 حالة مرتبطة بحفل أوسلو.

وسجلت الحالات ارتفاعا كبيرا، فيما لم تزدد معدلات نقل المصابين بالعدوى إلى المستشفى.