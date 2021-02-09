كشف غموض العثور على جثة سائق بها طلق ناري في الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الفيوم من كشف غموض العثور على جثة شخص وبها رش خرطوش بأجزاء متفرقة في الجسم.

والبداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الفيوم بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول بمسقى مياه مجاور لأحد الطرق بدائرة القسم وبها رش خرطوش بأجزاء متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء ياسر صلاح مدير مباحث الفيوم، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الفيوم).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات مع المجني عليه وصديقه، فقام باستدراجه بالاشتراك مع 3 آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ الفيوم- لمحل الواقعة باستخدام سيارة المجني عليه، بزعم معاتبته وصديقه وعقب وصولهم لمكان العثور على الجثة قام بإطلاق عدة أعيرة من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجني عليه مُحدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما جاء باعترافات المتهم المذكور أيدوها وقرر أحدهم بعلمه باعتزامه على التخلص من المجني عليه وقتله وإقتصار دور المتهمان الآخران على استدراج المجنى عليه وصديقه دون علمهما بنية القتل، وبلستدعاء صديق المجني عليه، أيد ما جاء باعترافات المتهمين.

وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدم (فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار)، وكذا ضبط سيارة المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.