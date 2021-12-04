محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول استعدادا للعيد القومي للمحافظة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مركز رعاية الخيول بمرسى مطروح تحت إشراف رزق العبيد رئيس اتحاد فرسان مطروح، وجمعية أبنائل القبائل بمطروح، وبحضور عدد من مديرى الإدارات المعنية، في إطار الاستعداد للاحتفال العيد القومي.

وشدد شعيب على تقديم كافة الدعم وتوفير كافة احتياجات مطالب نادي الفروسية الجاري إنشاؤه، مشيراً إلى تشكيل لجنة من المختصين للحفاظ على التراث، مع الحرص على مشاركة فرسان وخيول مطروح في مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بما يضفي جوًا من البهجة والاعتزاز بالتراث المطروحي وفروسية وبطولات أبناء المحافظة، ويعيد إلى الأذهان انتصارات معركة وادي ماجد والتي انتصر فيها فرسان مطروح على جيش الاحتلال الإنجليزي عام 1915.