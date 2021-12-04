ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون مستجدات أوضاع المنطقة

بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى جدة، اليوم السبت.

وخلال الزيارة، قال ماكرون إنه "لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة"، مضيفا: "اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية".

وكان في استقبال ماكرون لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الخليجية، فبعد زيارته إلى الإمارات ثم قطر وصل الرئيس الفرنسي إلى جدة، في مستهل زيارة رسمية للسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس ماكرون استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030".

وأقام ولي العهد الأمير السعودي مأدبة غداء عمل للرئيس إيمانويل ماكرون، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء، والوزراء.

ويعد ماكرون أول زعيم غربي بارز يزور المملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 وظهور جائحة كورونا في العام الماضي التي حالت دون استضافة الرياض حضوريا زعماء مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة في 2020.