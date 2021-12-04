محافظ بورسعيد: بدء تركيب خط الفايبر للتيلفونات الأرضية بالحي الإماراتي

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه تم البدء في أعمال تركيب خط الفايبر الخاصة بالتيلفونات الأرضية، وشبكة الإنترنت بمنطقة محمد مهران بالحي الإماراتي.

وأوضح المحافظ، في بيان إعلامي، أن المعدات بدأت في منطقة ( محمد مهران) بحي الجنوب بالحفر لزرع، وتركيب كابلات الخط الفيبر بالمنطقة، هذا ومازال العمل مستمر في منطقة محمد مهران حتى يتم الانتهاء من المنطقة والبدء في منطقة أخري من مناطق حي الجنوب، بالإضافة إلى توصيل كابلات الفايبر لمنطقة الأربعين عمارة بالضواحي.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل، والالتزام بالمدة الزمنية المحددة، والتنسيق بين كافة الجهات لضمان جودة وكفاءة الأعمال.