سوناك يطلب من مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية استكشاف خفض محتمل للضرائب

يستكشف وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك طرقا لخفض أعباء الضرائب في المملكة المتحدة فيما يسعى للوفاء بطموح تم توضيحه في الموازنة في أكتوبر بشأن خفض الضرائب بحلول الانتخابات المقبلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكلف سوناك مسؤولي الخزانة بمراجعة الخيارات، وعادوا بقائمة من الإجراءات المحتمل تطبيقها، بما في ذلك خفض الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة، وفقا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.

ويسعى سوناك لاستعادة صورة حزب المحافظين باعتباره الحزب الذي يفرض أقل ضرائب بعدما شهدته جهوده، لإعادة النظام في المالية العامة والتمسك بتعهدات الحكومة في الإنفاق في أعقاب جائحة كورونا، رفع الأعباء الضريبية في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي.