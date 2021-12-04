صحيفة الاتحاد: العلاقات الإماراتية الفرنسية تدعم المبادرات الهادفة للأمن والاستقرار

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا تتعزز، ومسارات التعاون والعمل المشترك تنطلق نحو المستقبل بما يترجم تطلعات البلدين، وسعيهما الحثيث للتقدم والازدهار، خاصة في ظل توافق الرؤى والتنسيق الدائم بين قيادتي البلدين حيال تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والتنمية، من خلال دعم الحلول والمبادرات السلمية الهادفة لترسيخ أركان الأمن والاستقرار.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "الإمارات وفرنسا.. شراكة تتعزز" - "إنه في «إكسبو 2020»، أعطت مباحثات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دفعة جديدة للعلاقات نحو آفاق أرحب ومستويات أكثر تميزا من التعاون عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات الدفاعية والاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وخلصت إلى أن الاتفاقيات الموقعة، تعكس توجهات الإمارات نحو المئوية وتترجم مبادئها العشرة ورسائل الخمسين في الانفتاح وتعميم عناصر التنمية في إطار السعي مع الشركاء والأصدقاء لترسيخ السلام الإقليمي والعالمي، كما تؤكد نهج الدولة بوضع الإنسان كمحور رئيسي للعملية التنموية وتوظيف ما وصل إليه العلم من تقنية وتقدم وتطور وتكنولوجيا في مواجهة التحديات وتعظيم الفرص بهدف خدمة الاقتصاد وتعزيز مكانة وسمعة الدولة عالميا وتوفير الرفاه والاستقرار للأجيال المقبلة.