الرئيس الأمريكي: سنجري نقاشا طويلا مع بوتين حول أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه "سيجري نقاشا طويلا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإنه لن يقبل خطوطا حمراء من جانب روسيا".

وأضاف بايدن -في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين"، متابعا: "أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد".

وكانت السلطات الأوكرانية قد ذكرت أن "روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك نقلا عن تقارير للمخابرات تشير إلى أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير".