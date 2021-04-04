مصر وتونس يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية المنافسة

اتفق كل من محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورضا بن محمود رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، على تعزيز أوجه التعاون ووضع آليات جديدة تضمن تبادل الخبرات في مجال حماية المنافسة بين الدولتين، بحسب بيان الجهاز اليوم.



جاء ذلك خلال زيارة رضا بن محمود رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، وفريد الولهازي مقرر مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، لجهاز حماية المنافسة المصري بالقرية الذكية، حيث كان في استقباله الدكتور محمود ممتاز وعدد من أعضاء الجهاز.



وعرض ممتاز استراتيجية عمل الجهاز، التي تستند على 4 ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وكيف تساهم أجهزة حماية المنافسة في تحقيق تلك الأهداف الأممية، مؤكدًا حرص الجهاز على التواصل والتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بشكل عام وأجهزة الدول العربية بشكل خاص في إطار التعاون والتكامل بينها.



من جانبه، قال رضا بن محمود، إن تجربة مصر في مجال حماية المنافسة أضحت أحد أهم التجارب على المستوى العربي والإقليمي، وتأتي زيارته من أجل الاطلاع على أبرز ما توصل إليه جهاز حماية المنافسة المصري في مكافحة الممارسات الاحتكارية بمختلف أشكالها، وسبل وأدوات إنفاذ القانون، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة.



وأثنى على الحملة التي أطلقها الجهاز لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية، ونموذج المحاكاة الذي يتم تطبيقه كل عام لتدريب طلاب الجامعات، معربًا عن أملهِ في أن يكون هذا اللقاء أساسًا لمزيد من التعاون البنَّاء بين أجهزة المنافسة بالدولتين والتعاون المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن التجربتان المصرية والتونسية أضحتا من أهم التجارب على المستويين العربي والأفريقي.