بدء أعمال تطوير شارع صلاح الدين بطول ٣ كيلو متر في الأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بدء أعمال رفع كفاءة شارع صلاح الدين بمنطقة حي جنوب، بتنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة الأقصر.

وتشمل أعمال تطوير شارع صلاح الدين إعادة رصف وتغيير البلدورات والأرصفة المتهالكة وتركيب بلاط انترلوك وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة والتشجير ورفع كفاءة شوارع حي وسط، لتتضمن أعمال التطوير ابتداءً من ميدان صلاح الدين والمحطة مرورًا بشارع يوسف حسن وصولاً حتى فندق اميليو بطول ٣ كم، وذلك بما يليق بالصورة الجمالية والحضارية التي تشهدها مدينة الأقصر.