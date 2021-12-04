ماكرون: استقالة جورج قرداحي تساهم في استئناف الحوار بين لبنان والسعودية

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ستساهم باستئناف الحوار بين لبنان والدول العربية عامة والسعودية بشكل خاص.

وقال ماكرون الذي بدأ زيارة للسعودية، اليوم السبت، إنه يأمل أن تساعد محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حل الخلافات التي أثارتها تصريحات قرداحي، وأن يكون قادرا على إعادة إشراك جميع دول الخليج مع لبنان لمساعدتهم على خروج لبنان من أزمته، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه سيفتح موضوع دعم المنطقة للبنان مع ولي العهد السعوي، وذلك أثناء مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه أمير قطر اليوم السبت.

وقال ماكرون: "لبنان كان جزءا من القضايا التي تطرقت لها مع أمير قطر.. "آمل أن تسمح لنا الساعات القادمة بإحراز تقدم".

وأضاف أنه يأمل أن يسمح ذلك لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بدعوة حكومته والمضي قدما في جهود الإصلاح الاقتصادي المتعثرة في البلاد.

وصرّح الرئيس الفرنسي: "يجب أن تساعد دول المنطقة لبنان وأن تعيد فتح باب العمل الاقتصادي معه تناولت هذا الموضوع مع سمو أمير قطر وسأتناوله مع سمو ولي العهد السعودي".

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي أعلن استقالته أمس الجمعة، وقال في مؤتمر صحفي ببيروت، إنّ الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته بين لبنان ودول خليجية.

وكان قرداحي قد أدلى بتصريحات تضمنت انتقادًا جهود التحالف العربي في اليمن، وقد وُصفت على صعيد واسع بأنها تمثّل إساءة للسعودية والإمارات، وهو ما أثار أزمة حادة بين لبنان ودول الخليج.