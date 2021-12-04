واشنطن تنتقد مفاوضات طهران حول الملف النووي في فيينا

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات إيران حول ملفها النووي في فيينا، معتبرة أنها لم تقدم أي اقتراحات بناءة.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت- إن "الحكومة الإيرانية الجديدة لم تأت إلى فيينا حاملة اقتراحات بناءة"، مضيفة: "لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسية، إنها دائما الخيار الأفضل، لكنها تداركت أن مقاربة إيران هذا الأسبوع لم تتمثل في محاولة معالجة المشاكل العالقة".



وأشارت إلى أن "الأكثر أهمية أيضا أن إيران باشرت هذه الجولة الجديدة من المفاوضات مع جولة جديدة من الاستفزازات النووية، كما نقلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم ينجح (الإيرانيون) في التفاهم مع الوكالة لإعادة إرساء التعاون والشفافية ما أدى إلى تدهوره في الأشهر الأخيرة".