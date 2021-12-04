خبير: انتشار سلالة أوميكرون قد ينهي جائحة كورونا في المستقبل

قال أناتولي ألتشتين، الأستاذ في مركز "غاماليا" الروسي، أن انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الجائحة في المستقبل.

وأضاف ألتشتين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "دلتا ستختفي، قد يأتي هذا المتحور مكانه، لكن لن يكون وباءا خطيرا. الآن نحو 3% يموتون بهذه السلالة، إذا انتشرت حقًا، فعلى الأرجح سوف تقل الحالات المرضية".

وتابع: "إذا كان معدل وفيات الفيروس التاجي مشابهًا للإنفلونزا فسنفترض بالفعل أن الوباء قد انتهى".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا، يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا في الإصابة مرة أخرى، وقالت إن بعض الطفرات التي اكتشفت في المتحور كانت مثيرة للقلق.

ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.

وقالت المنظمة في بيان، إن "اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".