الأرصاد: طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء اليوم السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بداية من مساء اليوم السبت على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتصل إلى ما بين خفيفة إلى متوسطة غدا الأحد، على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت شاكر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن اليوم السبت يشهد أتربة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبي سيناء والصعيد، على أن يكون بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فتسجل على القاهرة 23 درجة للعظمى و15 للصغرى، والوجه البحري 23 درجة للعظمى و15 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 23 درجة للعظمى 16 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 24 للعظمى 15 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى و17 للصغرى، وشمال الصعيد 24 للعظمى و11 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 28 للعظمى و14 للصغرى.