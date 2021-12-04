بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص على مزارعين فلسطينيين ومراكب صيد

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدنية رفح، وهاجمت المزارعين على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

وأفاد أحد الصيادين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنّ جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مجموعة من مراكب الصيادين على بعد خمسة أميال قبالة شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة من المكان.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية والآليات خلف الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس النار صوب المزارعين، إضافة إلى استهداف صيادي العصافير شرق بلدة خزاعة، دون وقوع إصابات.

وقوات الاحتلال تستهدف المزارعين يومياً في المناطق الحدودية القريبة من السياج الفاصل شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من زراعة أراضيهم، أو فلاحتها.

في سياق عدائي آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 24 فلسطينيًّا بينهم أشقاء من مدينة الخليل لعدة ساعات، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها إنّ قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في صوريف، وفتشتها بطريقة استفزازية، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين، لا سيما النساء والأطفال، واحتجزت 24 مواطنا لساعات ثم أطلقت سراحهم.

والأشخاص الذين تم احتجازهم، هم: سمير صالح القاضي، ومالك تيسير القدسي غنيمات، وبهاء يوسف عرعر، ومعروف وحيد أبو فارة، وضياء خالد محمود غنيمات، والأشقاء مروان وابراهيم ومجدي محمد عبد القادر أبو فارة، وعنان محمود القاضي ونجله نور وأشقاءه أحمد ويحيي، وحسام أحمد عبد الفتاح الهور، وحسام عامر حدوش، وأيمن محمد الهور (أيمن هنية)، ومحمد ابراهيم الهور، وتقي الدين جمال الهور، ومجاهد خالد الهور، ومصعب خليل غنيمات، وبهاء زياد أمين أبو فارة، وابراهيم اكوانين احميدات، وشادي إبراهيم غنيمات وشقيقه فادي، وأحمد اسماعيل غنيمات.