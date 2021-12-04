أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، مشاركة المديرية في تنفيذ فعاليات الحملة التثقيفية التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وبالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك اعتبارًا من البوم السبت.

وأوضح عبدالدايم، أن الحملة تقام بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر وأوقاف الأقصر، وتستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة، ويتم في هذه الحملة مناقشة القضايا المختلفة التي تهم المرأة والعمل على إيصال المفاهيم الدينية الصحيحة.

ووجه الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يسهمون في سبيل إنجاز هذا الأمر، والذي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.