بايدن: أتوقع إجراء "محادثة مطولة" مع بوتين بشأن التهديد بغزو أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع إجراء "محادثة مطولة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التهديد بغزو أوكرانيا.

ورفض بايدن تحذير بوتين بأن نشر أسلحة أو قوات غربية في أوكرانيا هو خط أحمر بالنسبة لروسيا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين مساء أمس الجمعة قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند الأمريكية: "نحن على دراية بالتحركات الروسية منذ فترة طويلة، وتوقعاتي بأنه ستكون هناك محادثة مطولة مع بوتين".

وعند سؤاله حول تحذير بوتين بأن نصب أنظمة دفاع صاروخية أو اتخاذ تدابير مضادة في أوكرانيا سيمثل خطا أحمر للكرملين، قال بايدن إنه لا يحترم الخطوط الحمراء لبوتين.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات بايدن تأتي في ختام يوم حافل ذكر فيه مسؤولون بالبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات اقتصادية وتقديم المساعدة الأمنية إلى كييف، وذلك ردا على حشد القوات الروسية علي الحدود مع أوكرانيا. وقد أثار هذا الحشد العسكري الروسي مخاوف الدول الغربية بشأن إمكانية قيام موسكو بغزو أوكرانيا.

وقال مسؤول بارز في إدارة الرئيس بايدن إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أن روسيا تخطط لشن هجوم على أوكرانيا في أقرب وقت في العام المقبل وذلك بمشاركة 175 ألف جندي روسي.

وقد أعلن الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا افتراضيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده موعد انعقاد الاجتماع بين الزعيمين.

وأوضح بيسكوف أن الزعيمين سيناقشان النزاع الأوكراني خلال الاجتماع.