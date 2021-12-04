 استرداد 228 فدانا و16قيراطا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة - بوابة الشروق
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استرداد 228 فدانا و16قيراطا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة

غادة الدسونسى
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:19 م

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب. 

وأضاف آمنة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة مهندس السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، استردت 3 قطع أراضي بمساحة إجمالية 228 فدانًا و16 قيراطًا من غير الجادين، واتخذت الإجراءات القانونية ووضع لافتات "أرض مستردة أملاك دولة" عليها.

وشدد على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

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