أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه لن يترشح لرئاسة السودان، مشيرا إلى أن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية.

وقال البرهان -في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية- "لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش وهي استكمال الفترة الانتقالية، ولن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك، مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية"، مؤكدًا في الوقت ذاته "أن الشعب السوداني بالكامل يدعم قراراتنا، وبعض النخب ترفضها".

وأضاف أن رفع حالة الطوارئ في السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع، معتبرًا أن الاتفاق السياسي الأخير مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد، لافتًا إلى أنه لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية.

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وأشار البرهان إلى أن الجيش أوضح منذ البداية أنه سيمضي في الإصلاح، ونريد شراكة مع القوى السياسية للإعداد للمرحلة الانتقالية، موضحًا أن أبرز ما يعمل عليه حالياً هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات، مضيفاً "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية، بل نريد إفساح المجال للجميع".