أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفًا و278 حالة.

وكشفت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2148 حالة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت إلى شفاء 69 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفًا و255 حالة.