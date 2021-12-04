 الإمارات: إجمالي إصابات كورونا تتخطى 742 ألفا.. والوفيات 2148 حالة - بوابة الشروق
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الإمارات: إجمالي إصابات كورونا تتخطى 742 ألفا.. والوفيات 2148 حالة

د ب أ
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 5:30 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 5:30 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفًا و278 حالة.

وكشفت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2148 حالة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت إلى شفاء 69 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفًا و255 حالة.


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