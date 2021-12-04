ميسي عن المنافسة مع رونالدو: لا أنظر للآخرين

شدد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، على أنه لم ينظر للمنافسة مع كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، وإنما كان تركيزه منصبًا للتفوق على نفسه فقط.

وفي مقابلة أجراها ميسي مع «فرانس فوتبول» تطرق النجم الأرجنتيني للحديث عن كونه نموذجًا للآخرين، قائلًا:" لا أعرف ما إذا كنت نموذجًا يحتذي به الآخرين، لم أحب أبدًا أن أكون نموذجًا يحتذى به أو أعطي نصيحة للآخرين، لقد حاربت من أجل أحلامي الخاصة".

وتابع:" في البداية كافحت من أجل أن أكون لاعبًا محترفًا، ثم ناضلت من أجل تطوير نفسي والوصول لأهداف جديدة في كل عام، في هذه اللحظات كان هناك قليل من الحظ، أؤمن أن الله قد اختار لي كل ما أعطي لي".

وعن تجاوزه عدد أهداف رونالدو، أوضح ميسي:" أردت دائمًا التفوق على نفسي وألا أنظر لما يفعله الآخرون، مع كريستيانو رونالدو واصلنا معركتنا في نفس الدوري لسنوات، لقد كان شيئًا رائعًا وساعدتنا كثيرًا على النمو في مسيرتنا ولكن دون النظر لبعضنا البعض، أردت فقط التفوق على نفسي لأكون أفضل شئ بالإمكان وليس أفضل من أي شخص آخر".

وعن المقارنة مع مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، أكد ميسي:" لم أقارن نفسي بمارادونا أبدًا، بكل صراحة هذا لم يحدث على الإطلاق، لم أهتم بتلك المقارنات أبدًا، رغم أن بعض الانتقادات كانت تزعجني في الماضي، مررت بأوقات عصيبة في المنتخب الوطني، ولكن ليس لهذه الأسباب".

وأتم:" غالبًا ما أتلقى بعض الانتقادات التي تجعلني غاضبًا، ولكنها تبقى في غرفة تبديل الملابس، ولا بد أن تبقى هناك بشكل خاص، العلاقة الحميمة هى التي تجعل المجموعة أقوى، إلى جانب حقيقة أننا يمكن أن نشعر بالغضب ونقول لبعضنا وجهًا لوجه أشياء يمكن تحسينها، وهذا يمكن أن يحدث لي وللاعبين الآخرين".