مؤرخ في تاريخ مصر الحديثة: الأدباء والكتاب ظلموا العائلة العلوية في كتاباتهم بعد 1952

قال المؤرخ في تاريخ مصر الحديثة ماجد محمد فرج، إن الأدباء والكتاب ظلموا العائلة العلوية في كتاباتهم بعد عام 1952، ولم تكشف كتاباتهم عن حقائق خلال فترة حكمهم.

وكشف فرج، عن بعض الحقائق منها أن وفاة أحمد رفعت باشا بن الخديوي إبراهيم باشا قد تكون بمعرفة من الخديوي إسماعيل باشا عندما انقلب به القطار خلال فترة حكمه، ولقي مصرعه وتولى الخديوي إسماعيل بعده الحكم.

وأضاف فرح، خلال ندوة "أيام أفندينا"، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار برئاسة الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار، أن الأميرة فاطمة بنت الخديوي أحمد فؤاد باشا بن الخديوي إسماعيل، باعت مصوغاتها لبناء جامعة القاهرة، وسمت الجامعة باسم والدها وكان أول رئيس جامعة.

وأوضح أن مصر استمرت تدفع الجزية للدولة العلوية أو ما يسمى الباب العالي حتى بعد انتهاء ولاياتهم عام 1914 مستمرا حتى عام 1955، كنوع من أنواع الروتين الذي لم يتوقف؛ لأنه لم ينتبه أحد يرسل خطاب للبنك في تركيا بانتهاء فترة حكمهم.

وأشار فرج، إلى أن رقم 16 لعب دورا في حياة الخديوي إسماعيل، حيث إنه ظل في الحكم 16 سنة وتزوج 16 سيدة، وكان له 16 ابنا ونفي 16 سنة.

وأكد المؤرخ، أن الخديوي إسماعيل بنى العديد من السرايا وباع معظمها لتسديد الديون، وكاشفا عن شخصية تاريخية "خليل أغا"، وهو المسؤول الأول عن كل الأمور الخاصة بالخديوي إسماعيل وكان لقبه "اللالا".