هاري وميجان يتوليان المسؤولية الكاملة عن شركة ارتشويل بعد استقالة رئيستها

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من المقرر أن يتولى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مسؤولية إدارة شركتها "ارتشويل" بعدما استقالت رئيسة الشركة من منصبها.

وقد أعلنت رئيسة الشركة ماندانا داياني استقالتها من منصبها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدث باسم الأمير هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، قولهما إنهما سيتوليان "المسؤولية الكاملة" عن مؤسسة "ارتشويل" الإعلامية الخيرية وأنهما لن يقوما بتعيين أي شخص آخر ليحل محل داياني.

ويعتقد أن داياني (40 عاما) كانت تقود الإمبراطورية الإعلامية الخيرية للأمير هاري وزوجته ميجان لفترة لم تتجاوز 18 شهرا. وكانت تدير العمليات اليومية للشركة.