قيادي سوداني لـ«الشروق»: اتفقنا مبدئياً مع وفد الحرية والتغيير على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري

قال عبد العزيز عشر مستشار حركة العدل والمساواة وعضو اللجنة السياسية للحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، إنه تم الاتفاق مع وفد الحرية والتغيير المجلس المركزي، على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري المقرر توقيعه غداً، الاثنين.



وأضاف مستشار حركة العدل والمساواة لـ "الشروق" أن مساء أمس السبت، عُقد اجتماع بين القياديين بالمجلس المركزي للحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف والدكتورة مريم الصادق المهدي، وحركة العدل والمساواة ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لمحاولة احتواء أزمة رفضنا للتوقيع الثنائي بين المركزي والمكون العسكري على الاتفاق الإطاري.



وأكد عشر أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق بشكلً مبدئي على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري المقرر غداً، الاثنين، ومن ثم سيعكس وفد المركزي تلك الرؤية ومناقشتها وحسم القرار النهائي، اليوم، الأحد.



وأشار مستشار حركة العدل والمساواة وعضو اللجنة السياسية للحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية إلى أن الفتكرة الرئيسة في تكوين آلية مشتركة تجمع بين وجهتي النظر السياسية للحرية والتغيير - المجلس المركزي، والحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، وتضمينهم في وثيقة موحدة للتوقيع عليها كاتفاق سياسي شامل.