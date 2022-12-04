رئيس جامعة المنصورة يتفقد تطوير استقبال مستشفى الطلبة الجامعي

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عددا من المشروعات وعمليات التطوير والتجديد بقطاعي التعليم والمستشفيات، في إطار تطوير الوحدات الخدمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المحيط.



وتابع خاطر عمليات رفع كفاءة استقبال مستشفى الطلبة الجامعي، والتي تتضمن زيادة مساحة الاستقبال وتجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للطلاب، تجهيز الجناح الإداري، وتجهيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا ليواكب التحول الرقمي للخدمات الطبي وتسجيل بيانات الطلاب المترددين على المستشفى، كما تشمل عمليات التطوير تجهيز فرع عيادات التأمين الصحى لتقديم خدمات التأمين الصحى للعاملين بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من عمليات التوسعات والتجديد والتجهيز في أقرب وقت ممكن.