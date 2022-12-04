توريد 57267 طنا و422 كيلو أرز في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام موسم توريد الأرز بنطاق ودائرة محافظة الشرقية، وذلك من خلال 58 موقعًا تجميعيًا لاستقبال محصول الأرز الشعير في: "شركة مضارب الشرقية – البنك الزراعي المصري – المصرية القابضة الصوامع والتخزين".

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان له اليوم ، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام في نطاق محافظة الشرقية بلغت 226 ألفًا و92 فدانًا، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 57267 طنا و422 كيلو أرز لمواقع التخزين بالشرقية.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أهمية محصول الأرز الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في محافظة الشرقية لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، فيما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل مع محصول الأرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

وشدد محافظ الشرقية، على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، التي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى، وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

وشدد على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، والتي تمثل 80% من المساحة الصالحة للتخزين، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.