المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني: وصول أول سفينة بشحنة قمح إنسانية إلى إثيوبيا

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني اليوم الأحد عن وصول أول سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح الأوكراني في إطار مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" إلى إثيوبيا قبل ساعات قليلة.



وذكر المكتب في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أنه من المقرر أن تغادر سفينة ثانية محملة بـ 30 ألف طن من القمح إلى إثيوبيا الأسبوع المقبل، وجاري حاليًا تحميلها في مدينة تشورنومورسك. فيما ستقوم سفينة ثالثة بتسليم 25 ألف طن من القمح للأغراض الإنسانية إلى الصومال ويتم تحميلها حاليًا في أوديسا.



وأضاف البيان: بشكل عام، كجزء من مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" الإنسانية، تخطط أوكرانيا لإرسال أكثر من 60 سفينة إلى إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال والكونغو وكينيا واليمن ودول أخرى.. مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم، من بين ذلك النمسا و بلجيكا وبلغاريا والمملكة المتحدة واليونان وإستونيا والاتحاد الأوروبي وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة والمجر وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى شركاء آخرين، دعموا هذه المبادرة.



وأوضح البيان أنه بالفعل تم حشد أكثر من 180 مليون دولار لتنفيذ المبادرة، التي أعلن عنها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للمساهمة في دعم الدول الأكثر فقرا في إفريقيا بالغذاء، وذلك بمناسبة الذكرى التسعين للمجاعة التي شهدتها أوكرانيا خلال الحكم السوفيتي ويُطلق عليها اسم "هولودومور".