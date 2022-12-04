ألمانيا: منح شيرباكوفا المشاركة في تأسيس منظمة ميموريال الروسية جائزة ماريون دونهوف

مُنِحت إيرينا شيرباكوفا، المشاركة في تأسيس منظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان ومنظمة "تافل دويتشلاند" الخيرية جائزة ماريون-دونهوف الألمانية لعام 2022 للتفاهم الدولي والمصالحة.

وفي خطاب التكريم في المسرح الألماني بمدينة هامبورج، قال المستشار الألماني أولاف شولتس مساء اليوم الأحد، إن منح الجائزة لشيرباكوفا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا يعد "إشارة سياسية واضحة في الوقت المناسب".

وأضاف شولتس، أن هناك رسالة يبعث بها أشخاص مثل المؤرخة الروسية شيرباكوفا (73 عاما) مفادها أن من الممكن أن تكون هناك "روسيا أخرى، أفضل وأكثر إشراقا".

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يزال متشبثا بلا طائل" بالحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تحاول أن تصل إلى هدفها من خلال تدمير البنية التحتية الأوكرانية.

وقال إن "روسيا بقصفها السكان المدنيين العزل من أطفال ونساء ومسنين، بالصواريخ، لا ترتكب أخطر خرق للقانون الدولي وحسب بل إنها تسبب لنفسها ترديا أخلاقيا لا يمكن تصديقه".

ورأى شولتس أن "بوتين يأمر بارتكاب أسوأ الجرائم بحق أوكرانيا، وفي نفس الوقت وضع بلاده بشكل كارثي على مسار متحدر".

ووعد المستشار الألماني بأن "أوكرانيا لا ينبغي أن تخسر هذه الحرب ولن تخسرها"، لافتا إلى أن ألمانيا ستواصل مع شركائها دعم أوكرانيا بشكل كبير لهذا السبب "وسنستمر في فعل هذا حتى يسحب بوتين قواته".

كانت منظمة ميموريال وحقوقيون آخرون من بيلاروس وأوكرانيا حصلوا على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر الماضي.

كانت المحكمة العليا في ورسيا حظرت منظمة ميموريال في 2021.

يذكر أن هذه الجوائز مقدمة من صحيفة "تسايت" ومؤسسة ابلين وجيرد بوسيريوس التابعة لصحيفة "تسايت" ومؤسسة ماريون دونهوف، وتقدر قيمة كل جائزة بـ 20000 يورو، ويتم منح هذه الجوائز منذ 20 عاما، وتحمل هذه الجوائز اسم الناشرة السابقة بصحيفة "تسايت" ماريون جريفين دونهوف المولودة في مدينة كونيجسبرج عام 1909 وتوفيت في هامبورج عام 2002.