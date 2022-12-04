 نجيب ميقاتي: سأدعو لانعقاد مجلس الوزراء على الفور وكل فريق يتحمل مسؤولية عدم حضوره - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجيب ميقاتي: سأدعو لانعقاد مجلس الوزراء على الفور وكل فريق يتحمل مسؤولية عدم حضوره

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 9:17 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 9:17 م

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الحكومة الحالية تعمل بحدها الأدنى، مشددا في الوقت ذاته إلى أن البلاد بحاجة لحكومة تعمل بحدها الأقصى.

وأوضح -في مقابلة مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج "حوار خاص" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد- أن الفرق بين الحكومة الحالية وما يحتاجها الواقع شاسع للغاية، وأن الأمور الأساسية هي التي تتعلق بالمواطن، إذ لدينا أمور أساسية أصبحت ضرورة قصوى لانعقاد مجلس الوزراء للقيام بهذه الأعمال، أولها التي تتعلق بالمواطن وصحته وخاصة بما يتعلق بالاعتمادات المالية.

وأضاف أن المستشفيات الخاصة في البلاد لها ديون على الدولة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الحالية قامت بتعديل السعر الجمركي للدولار.

ولفت إلى أنه سيدعو لانعقاد مجلس الوزراء على الفور وأن كل فريق يتحمل مسؤولية عدم حضوره، مؤكدا أن لا أحد في لبنان يستطيع تحمل مسؤولية تعطيل انعقاد المجلس.

وأوضح أنه يجب ألا تترك أمور لبنان للخارج، ويجب أن يخرج الحل من الدولة، مبينا أن أي تدخل أجنبي لا يفيد في الوقت الحاضر، وأن الأساس في البداية هو اتفاق جميع الأطراف.

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