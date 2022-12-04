نينتدو تعتذر عن أخطاء في إصدار سكارليت أند فيوليت من لعبة بوكيمون

واجه مستخدمو لعبة الكمبيوتر الشهيرة نينتدو العديد من المشكلات في الإصدار سكارليت أند فيوليت من اللعبة، مما دفع الشركة إلى تقديم اعتذار للاعبين ضمن مجموعة الملاحظات في النسخة المحدثة من اللعبة الصادرة يوم الخميس الماضي.



وشهد الإصدار سكارليت أند فيوليت العديد من المشكلات بدءا من المعدل الثابت لسقوط الإطارات إلى اختفاء نماذج الشخصيات إلى الأعطال العرضية.



وتحولت المشكلة إلى مسابقة بين المستخدمين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمن يستطيع العثور على أكبر عدد من الأخطاء في اللعبة.



وكتبت نينتدو، في مجموعة الملاحظات: "ندرك أن اللاعبين قد يواجهون بعض المشكلات التي تؤثر على أداء اللعبة.. هدفنا دائما هو منح اللاعبين تجربة إيجابية من ألعابنا، ونحن نعتذر عن الإزعاج الذي تسببت فيه الأخطاء.. نتعامل مع شكاوى اللاعبين وأرائهم بجدية ونعمل على تحسين الألعاب".



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن حزمة الملاحظات التي قدمتها الشركة في النسخة المحدثة هي الأكبر على الإطلاق بالنسبة للعبة بوكيمون، لكنها لا توضح الكثير منذ إطلاق اللعبة الجديدة منذ أسبوعين.



وقالت نينتدو، إنه إلى جانب "إصلاح عيوب محددة"، فإن الإصدار المحدث يصلح عيبا يؤدي إلى تشغيل الموسيقى بطريقة غير صحيحة.