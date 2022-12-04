متحدث الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل: اجتماع عاجل برئاسة الميرغني يعقبه مؤتمر صحفي

-مصدر رفيع المستوى بالحزب: قرارات تنظيمة مرتقبة بناءً على تقرير المراقب العام للحزب



قال عمر خلف الله يوسف، الناطق الرسمي باسم الإتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان، إنه تقرر عقد اجتماعاً لقيادات الحزب برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب، ويعقبه مؤتمر صحفي لتوضيح رأي الحزب حول الراهن السياسي في البلاد، اليوم، الأحد.



من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى بحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، أنه من المقرر أن تصدر اليوم، الأحد، قرارات تنظيمية بناءً على تقرير المراقب العام للحزب، وموقف الحزب من الوضع السياسي الراهن.