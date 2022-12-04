كوريا الجنوبية تأمر سائقي الشاحنات المضربين في صناعات الوقود والصلب بالعودة إلى العمل

أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعليمات للمسؤولين، اليوم الأحد، بإعداد أمر تنفيذي لسائقي الشاحنات المضربين في فطاعات الوقود والصلب بالعودة إلى العمل وسط الاضطرابات اللوجستية الناجمة عن إضرابهم الجماعي.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية أن يون طلب من المسؤولين خلال لقاءه الوزراء المعنيين بشأن الإضراب المستمر "الاستعداد لإصدار أمر إداري على الفور بشأن الصناعات، مثل النفط والصلب، التي يخشى أن تتكبد أضرارا إضافية".



وتأتي تلك الخطوة بعد خمسة أيام من إصدار يون أمرا لسائقي شاحنات الأسمنت بالعودة إلى العمل.



ويدخل الإضراب يومه الحادي عشر اليوم الأحد. ويطالب سائقو الشاحنات الحكومة بضمان حد أدنى للأجور بشكل دائم. وتسبب الإضراب في اضطراب كبير في شحنات الإسمنت وإمدادات الصلب، وبدأ في التأثير على قطاع مصافي النفط.



وطالب يون كذلك الوزراء المعنيين باتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ "تهديد خطير لسيادة القانون"، قائلا إن سائقي الشاحنات المضربين يحتجزون الاقتصاد رهينة لمصالحهم الخاصة.