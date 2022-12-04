بكري يشكر رئيس النواب على بيان الرد على البرلمان الأوربي

وجه النائب مصطفى بكري، تحية لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي على البيان الصادر عن المجلس للرد على البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وعلق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، قائلًا "ليس المهم إصدار القوانين لكن التنفيذ الفعلي".

وذكر أن في عام 2008 تحريكه شكوى ضد رجل أعمال يحتكر 68% من سوق الحديد، وقال "أتذكر في 2008 كنت عضوًا في البرلمان، تقدمت بطلب ضد رجل أعمال احتكر 60% من إنتاج الحديد وحفظ التحقيق".

وأضاف "نحن في حاجة لتشريعات تحد من الاستغلال والتغول"، مؤكدًا ضرورة مواجهة الرأسمالية المتوحشة التي تبغي تحقيق الاحتكار على حساب الشعب الفقير.

وقال "كان ممكن التوازن بين اقتصاد الدولة والاقتصاد الحر".