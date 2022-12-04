زيلينسكي يصف سقف سعر البترول الروسي المقرر غربيا بأنه حل غير فعال بما يكفي

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقف أسعار النفط الروسي الذي قررته الدول الغربية على اعتبار أنه سقف مرتفع للغاية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء اليوم السبت إنه رغم الحد الأقصى المتفق عليه وهو 60 دولارا أمريكيا للبرميل سيستمر تدفق الكثير من الأموال إلى الميزانية الروسية، وبالتالي تستمر الحرب ضد بلاده.

وأضاف رئيس الدولة إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضطر العالم إلى اللجوء إلى عقوبات أكثر صرامة ضد موسكو، مبينا بالقول: "إنه لأمر مخز أن يضيع الوقت هذه المرة أيضا".

وكان رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، قد دعا سابقا إلى وضع حد أقصى لسعر البرميل يصل إلى 30 دولارا.

بعد مفاوضات مطولة اتفقت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا على حد أقصى لسعر النفط الروسي، وحذت مجموعة السبع وأستراليا حذوها.

تسعى الدول إلى إجبار روسيا على بيع النفط بسعر أقل من سعر السوق للمشترين في دول أخرى في المستقبل.

ويهدف ذلك إلى تجفيف صندوق تمويل حرب الكرملين.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم أمس الجمعة على حد أقصى للسعر الأولي يبلغ 60 دولارا أمريكيا للبرميل.