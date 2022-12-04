 تعليق الرحلات الجوية في العراق.. مطار أربيل يلحق بالعاصمة بغداد - بوابة الشروق
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تعليق الرحلات الجوية في العراق.. مطار أربيل يلحق بالعاصمة بغداد

وكالات
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:34 ص

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الأحد.

وذكر موقع "السومرية نيوز"، أن مطار أربيل علق حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وكان مطار بغداد الدولي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أيضا توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.

وذكرت إدارة المطار - في بيان: "تم إيقاف حركة الطيران، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".

وأضافت: "سيتم الإعلان لاحقا أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".


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