إصابة شخص في حريق داخل شقة سكنية بالمنيا

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أصيب شخص إثر حريق داخل شقة سكنية بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بالطابق الثالث بعمارات مساكن البساتين بمدينة بني مزار.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده، وبالفحص تبين إصابة مصطفي ف 33 عاما، موظف، وتم نقله للمستشفي المركزي لتلقي العلاج، ورجحت تحريات المباحث الجنائية الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وقد تسبب في خسائر مادية جاري حصرها.

تم التحفظ علي الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

فيما أصيبت فتاة، إثر سقوطها من الطابق الثالث، نتيجة انهيار بلكونة بمنزل قديم مكون من 3 عقارات كائن بحي غرب مدينة المنيا، وتم نقلها للمستشفي المركزي لتلقي العلاج حيث تعاني من ارتجاج وغيبوبة تامة.