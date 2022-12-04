أيمن بهجت قمر عن منتقدي مسرحية سيدتي الجميلة: الأجيال الجديدة لا تشاهد الأعمال القديمة

أبدى الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، منتج مسرحية سيدتي الجميلة، استغرابه من حالة الجدل والهجوم على إعادة تقديم المسرحية قبل عرضها، قائلًا: «متعجب مما يحدث وتحديث النص شيء طبيعي وبيحصل طول العمر، واللي مش طبيعي أن في ناس من الأجيال الجديدة مش مستوعبة هذه الفكرة، ويعتبروا أن ده إفلاس».

وأوضح «قمر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه قصد تسمية المسرحية بنفس الاسم «سيدتي الجميلة» لأنه يرى أن الأجيال الجديدة لا تشاهد الأعمال القديمة والأبيض والأسود، مضيفًا: «المسرحية ميكس بين روح العمل القديم وهذا الزمان».

وتابع: «أعيد إحياء نفس ديكور مسرحية سيدتي الجميلة بالألوان في موسم الرياض، وقررت إحياء اسم والدي في المسرح مرة أخرى، وكتابة من عالم بهجت قمر على أفيش المسرحية»، لافتًا إلى أن نجوم المسرحية شعروا بمسئولية كبيرة بعد الجدل الدائر على العرض، كما ناشد بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المسارح، لإعادة إحياء المسارح المصرية.