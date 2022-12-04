نقابة الصحفيين اليمنيين تدين ما يتعرض له الصحفيون المختطفون لدى الحوثيين

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، ما يتعرض له الصحفيون المختطفون لدى جماعة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من أسر الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي منذ يونيو 2015 تفيد فيه "تعرض الصحفي توفيق المنصوري للتعذيب والضرب على رأسه حتى كسرت جمجمته من قبل قيادي حوثي مشرف على ملف المختطفين، كما تم نقله مع الصحفيين عبد الخالق عمران وحارث حميد إلى زنازين انفرادية".

وأضافت النقابة: "أمام هذا الإمعان البشع في التعذيب، والترويع للصحفيين المختطفين منذ أكثر من سبع سنوات وحتى اليوم ندين بشدة هذه الانتهاكات ضد صحفيين عزل، ومقيدة حريتهم في ظروف تعسفية قاهرة".

وعبرت النقابة عن مخاوفها الكبيرة على حياة الصحفيين المختطفين، "في ظل هذا التعامل القمعي وتلذذ المسؤولين الأمنيين الحوثيين بتعذيب مختطفين عزل، وحرمانهم من حق الرعاية الصحية والزيارة".

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، وتنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت (شرقا) وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحقهم".

ودعت النقابة كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين إلى مواصلة التضامن مع الصحفيين اليمنيين، والضغط من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في اليمن.

وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ نحو ثمان سنوات، إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الصحفيين والناشطين والسياسيين والمواطنين للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري.