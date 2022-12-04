فنلندا: تهديد نووي روسي وراء طلبنا الانضمام لحلف الناتو

قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا خافيستو، إن السبب الذي دفع فنلندا للتقدم بطلب الانضمام إلى حلف الناتو هو "التهديدات النووية الروسية"، بعد الحرب في أوكرانيا.

وأضاف خافيستو، في مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية، أن أسس الأمن الأوروبي تغيرت مع بدء الأزمة الأوكرانية، وكان على فنلندا أن تفكر في كيفية التصدي لهذا الخطر، وإلى من ستلجأ للحصول على الدعم في حال التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية.

وتقدمت فنلندا والسويد في مايو الماضي، بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، وحصل هذا الطلب على موافقة وتأييد 28 دولة من أصل 30 عضوا في الحلف.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق بأن الغرب تجاوز جميع الخطوط فيما سماها السياسة المعادية لروسيا، وشدد على أن واشنطن تستخدم الابتزاز النووي كسلاح.

وأكد على تفوق المعدات العسكرية الروسية على الأسلحة الغربية، وحذر كل من يستخدم التهديد النووي من أن يرتد إليهم تهديدهم كلعبة البوميرانغ.

ولفت بوتين إلى أنه لن يكون هنالك فائز في الحرب نووية، ووجه لمنتقدي روسيا وكل من يتخذها عدوا رسالة مفادها، أن موسكو تمتلك السلاح النووي، لكنا لا تهدد أحدا به.

وأفاد الكرملين مرارا، بأن موسكو لا تنوي استخدام الأسلحة النووية في العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.