طالب فؤاد حفناوي زوج ممرضة بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، والتي تم الاعتداء عليها بالضرب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بنقل زوجته من المستشفى، معللا ذلك بأنه سبق واعتُدي عليها بالضرب في أثناء تأدية عملها.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة لمستشفى قويسنا لمتابعة ما حدث من اعتداء على الممرضات خلال تأدية عملهن.

وقال زوج الممرضة، إن زوجته تعرضت لإهانة شديدة وضرب مبرح، مردفا: "مراتي اتهانت ودي مش أول مرة تضرب جوا المستشفى وهي بتشتغل دي تالت مرة"، مطالبا بنقلها إلى مستشفى أخرى.

فيما رفض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة طلب زوج المريضة قائلا: "لو كلنا اتنقلنا مين هيشتغل إحنا بنشتغل في ظروف صعبة وهنحمي ناسنا ونجيب حقهم".

كما أكد الوزير خلال زيارته، أنه يتابع ما حدث وسير التحقيقات في الواقعة، مطالبا الجميع بتأدية عملهم على أكمل وجه وستعود الحقوق إلى أصحابها قائلا: "حقكم هيجي".

وتسيطر حالة من الحزن بين الممرضات بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية عقب تعرضهن للضرب على يد أهل مريضة حيث أصيب نحو 9 من العاملين بالمستشفى منهم 4 ممرضات.

وكانت مستشفى قويسنا المركزي قد شهدت اعتداء على عدد من الممرضات في أثناء تأدية عملهن، من أهل مريضة.