الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

• استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل.. وفتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف الأدوية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع



احتفلت أجهزة وزارة الداخلية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت عددا من الفعاليات.



كما وجه قطاع حقوق الإنسان زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال الأيتام "ذوى الإعاقة")، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.



بالإضافة إلى تنظيم احتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.



وفى سياق متصل، نظمت مديرية أمن القاهرة يوم ترفيهى بنادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل للأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.



كما يضطلع قطاعى الأحوال المدنية والوثائق بإستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، وتصاريح العمل" للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر.



وكما يستقبل قطاع الخدمات الطبية الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر، بالفترة المسائية من الساعة 3 حتى 5 مساءً .



يأتي ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.



وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كل أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع جميع مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى جميع المناسبات، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.