تنطلق غدا الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء" والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة، تحت رعاية الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ورئيسة اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء سارة بنت يوسف الأميري، إن الحضور الدولي رفيع المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء يضفي أهمية خاصة للحدث الدولي الذي يهدف لرسم استراتيجيات عالمية جديدة لاستكشاف الفضاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشارت إلى أن المحاور التي تناقشها النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في صياغة توافق دولي من شأنه تسريع وتيرة التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة بقطاع الفضاء في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، مشيرة إلى أنه يعد فرصة مهمة لتطوير الشراكات في قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون العالمي في جميع المجالات ذات الصلة بالفضاء وتعزيز التنمية المستدامة للخروج برؤية موحدة تدعم برامج الفضاء.



وأوضحت (وام) أن محاور ونقاشات "حوار أبوظبي للفضاء" تتركز حول 3 مواضيع رئيسية، تتمثل في استدامة الفضاء، وسهولة الوصول إليه ، وتعزيز أمنه عبر أكثر من 35 جلسة نقاشية وحوارا وزاريا وورشة عمل وكلمات رئيسية، بمشاركة كبرى وكالات الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا.