عزة مصطفى تهاجم أصالة: لو شيلتي من تاريخك الأغاني المصرية مش هتلاقي حاجة مهمة

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على اعتذار الفنانة أصالة عن تصريحاتها في حفلها الأخير بموسم الرياض، قائلة: "اعتذارك مرفوض".

وأضافت، خلال برنامجها "صالة التحرير، عبر قناة "صدي البلد"، السبت، أن أصالة أثارت غضب الجمهور بتصريحاتها الجريئة في حفلها الأخير، مضيفة: "أصالة بعدما شعرت بغضب الجمهور المصري قدمت اعتذارا".

وتابعت: "غضب الجمهور المصري مش من فراغ.. الشعب المصري فاكر تاريخ أصالة، ومشهد تقديمها على المسرح.. وقدمها الموسيقار حلمي بكر واستقبلها الجمهور المصري بشكل عظيم زي أي فنان بيقدم فنه في مصر".

ووجهت عزة مصطفى رسالة لأصالة، قائلة "باقول لأصالة إحنا مش عايزينك تمجدي في مصر، أو تفتكري مصر عملتلك إيه، شيلي من تاريخك الفني أغانيكي المصرية.. ماعتقدش هتلاقي حاجة مهمة".

كانت الفنانة أصالة وجهت رسالة إلى الجمهور المصري، حيث أكدت أنه صاحب الفضل عليها، مضيفة "آسفة لو قلت كلمة جرحت الجمهور المصري، لكن أنتم عندي أغلى شئ في الدنيا، وأنا باعتذر لكل شخص فهم كلامي غلط".

وحدث حالة من الجدل والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تصريحات للمطربة أصالة خصت فيها السعودية دون غيرها بالفضل في مسيرتها الفنية.