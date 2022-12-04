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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية العراقية تؤكد أهمية منع الإرهاب من الحصول على أي مواد تدخل بصناعة الأسلحة

وزارة الداخلية العراقية
وزارة الداخلية العراقية
بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:11 م

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الأحد، على تضافر الجهود من أجل منع الإرهاب من الحصول على أي مواد تدخل في صناعة أسلحة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السابع للسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي الذي جاء تحت شعار (نعمل جميعا من أجل عراق آمن) برعاية مستشارية الأمن القومي".

وأكد الشمري على تضافر الجهود من أجل منع الإرهاب من الحصول على أي مواد تدخل في صناعة أسلحة غير تقليدية كي لا تشكل خطرا على المجتمعات.

وأشار إلى أن الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن يكون العمل من أجل تقوية جبهة المواجهة وتمكينها في سبيل الحفاظ على السلم والأمن.

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