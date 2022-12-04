الجيش الإسرائيلي يقصف مصنع صواريخ تابع لحماس في غزة

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قالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة في ليلة السبت بعد إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل في وقت سابق من الليل.

وذكر موقع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ورشة تابعة لحماس لإنتاج أسلحة.وتعتبر الورشة موقع إنتاج مركزي لكثير من الصواريخ التابعة للتنظيم. كما استهدف نفق تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه أثناء الضربات، تم تفعيل إنذار صاروخي ثان في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة بني نتساريم بالقرب من الحدود مع غزة.

من جانبها أفادت شبكة "شهاب" الإخبارية التابعة لحركة "حماس" بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت صاروخين باتجاه جنوب إسرائيل ردا على الضربات.

وأضافت أنه بعد إطلاق الصاروخ الثاني ، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس.